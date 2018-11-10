Арктический холод придет в столичный регион из Сибири

Температура в субботу и воскресенье идет вниз, сообщил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. Осень стремительно переходит в зиму на Европейской территории России.

В воскресенье дневная температура будет уже около нуля градусов. В ночь на воскресенье мороз может достигать -7 градусов. В понедельник днем может быть до -2 градусов мороза, а по области до - 5 градусов. Со вторника в Москве пойдет снег. Арктическое вторжение холодного воздуха началось с азиатской территории страны. Во многих регионах Дальнего Востока и Сибири столбики термометров уже на отметке, которые больше свойственны январю.

На Урале до 11 градусов мороза, в горах до 20. В Омской области до 17 градусов мороза, местами до -22-х. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях около 20 мороза. В Республике Алтай до - 25 градусов со штормовым предупреждением в горах. На Таймыре крепкий мороз до 35 градусов и ветер до 27 метров в секунду.

Холодное вторжение продолжит свое шествие по стране до Европейской части страны. В атмосфере сформировались северо-восточные потоки, которые несут холод прямиком из Сибири на столицу и соседние регионы.