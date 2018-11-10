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10.11.2018 13:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Порядка 40 рейсов задержано в московских аэропортах

Текст: Ирина Жандарова
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В московских аэропортах задержано и отменено около 40 рейсов. По данным "Яндекс. Расписание" на 13.15 субботы по 11 рейсов задержано в аэропортах Домодедово и Шереметьево, 9 рейсов во Внуково, еще 8 рейсов в Домодедово отменено.

Аэропорт Шереметьево начал принимать регулярные рейсы из Дамаска

Вчера из Москвы не смогли вылететь вовремя около 50 рейсов. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия, плохая видимость, туман и риск обледенения.

Сегодня Гидрометцентр прогнозирует 1-3 градуса тепла днем. В ночь возможен заморозок. Плохая видимость сохраняется, как и риск образования наледи.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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