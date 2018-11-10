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10.11.2018 17:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семья из четырех человек погибла в Электростали

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области трагически погибла молодая семья: муж с женой и двое детей. По одной из версий, все они скончались в результате пищевого отравления.

Под Волгоградом при пожаре в частном доме погибли трое детей

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, тела супругов, а также двоих детей 2 и 9 лет нашли в доме на улице Победы в Электростали. На место прибыли самые опытные сотрудники следственного отдела. Никаких следов насилия на телах эксперты не обнаружили. Вначале появилось предположение, что домочадцы могли отравиться газом. Однако никакой утечки техники не выявили. Теперь отрабатывается версия о смертельном пищевом отравлении.

Все продукты, которыми питалась семья, изъяли и отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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