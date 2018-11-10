Семья из четырех человек погибла в Электростали

В Московской области трагически погибла молодая семья: муж с женой и двое детей. По одной из версий, все они скончались в результате пищевого отравления.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, тела супругов, а также двоих детей 2 и 9 лет нашли в доме на улице Победы в Электростали. На место прибыли самые опытные сотрудники следственного отдела. Никаких следов насилия на телах эксперты не обнаружили. Вначале появилось предположение, что домочадцы могли отравиться газом. Однако никакой утечки техники не выявили. Теперь отрабатывается версия о смертельном пищевом отравлении.

Все продукты, которыми питалась семья, изъяли и отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.