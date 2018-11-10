СК начал проверку после взрыва в доме в Москве

Столичное ГСУ СК начало доследственную проверку после взрыва в жилом доме на юго-западе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате ЧП пострадали двое мужчин, которые проживали в одной квартире. Обоим потребовалась госпитализация. Следователи сейчас работают на месте происшествия. По итогам проверки будет решено, есть ли основания для уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир дома 23/1 на улице Островитянова раздался мощный хлопок, после чего начался пожар. По сведениям агентства "Москва", площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседнюю квартиру, волной выбило стекла в подъезде. Пожарным удалось спасти 25 человек, в том числе грудного ребенка.

По словам заммэра Петра Бирюкова, жильцов перевели в пункты временного размещения. Одни останутся в гостинице, другие поедут к родственникам. Примерно за 20 дней строители рассчитывают укрепить несущие конструкции дома, поврежденные взрывом. В доме развернули оперативный штаб, квартиры охраняет полиция.

Эксперты устанавливают причины ЧП. В "Мосгазе" уже заявили, что все оборудование в квартире и доме было в порядке. А, следовательно, сетевой газ взорваться не мог.