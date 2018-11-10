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10.11.2018 21:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В квартире погибшей в Подмосковье семьи нашли мороженые грибы

Текст: Сергей Бабкин

Оперативная группа, работающая на месте гибели семьи в Московской области, обнаружила в холодильнике мороженые грибы. Не исключено, что именно из-за них погибли двое взрослых и их дети.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Кадры оперативной съемки из квартиры на улице Победы в Электростали обнародовал Следственный комитет. Отравление грибами считается на данный момент приоритетной версией гибели домочадцев. Окончательные выводы о причинах трагедии сделают по итогам экспертиз.

Напомним, что тела двоих супругов и их детей 2 и 9 лет нашли в квартире, где жила семья. Первоначально считалось, что все они отравились газом, но пока эта версия не подтверждается.

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