Владимир Путин посетил открытие памятника Тургеневу в Москве

Мероприятие в честь открытия первого в Москве памятника Ивану Тургеневу посетил президент России Владимир Путин. Памятник бы установлен в честь двухсотлетия известного российского писателя.

Глава государства рассказал о большом вкладе Тургенева в развитие русской литературы. "Уверен, что новый памятник и Дом-музей Тургенева в Москве будут служить этому благородному делу", - отметил Владимир Путин передает ТАСС.

Также президент возложил букет цветов к памятнику и поблагодарил скульптора Сергея Казанцева за проделанную работу.

Напомним, что монумент является частью архитектурно-музейного комплекса под названием "тургеневский квартал". В комплекс вошел дом-музей писателя и приусадебная территория с садом и сквером.

Владимир Путин особое внимание уделил Дому-музею Тургенева, где можно увидеть более тысячи предметов, связанных с жизнью и творчеством писателя. Туда вошли портреты Тургенева, один из которых сделан еще при его жизни, мебель и так далее.

Посетить музей может любой желающий на улице Остоженка в Москве.