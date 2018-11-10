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Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
10.11.2018 15:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Владимир Путин посетил открытие памятника Тургеневу в Москве

Мероприятие в честь открытия первого в Москве памятника Ивану Тургеневу посетил президент России Владимир Путин. Памятник бы установлен в честь двухсотлетия известного российского писателя.

Глава государства рассказал о большом вкладе Тургенева в развитие русской литературы. "Уверен, что новый памятник и Дом-музей Тургенева в Москве будут служить этому благородному делу", - отметил Владимир Путин передает ТАСС.

Также президент возложил букет цветов к памятнику и поблагодарил скульптора Сергея Казанцева за проделанную работу.

Напомним, что монумент является частью архитектурно-музейного комплекса под названием "тургеневский квартал". В комплекс вошел дом-музей писателя и приусадебная территория с садом и сквером.

Опубликован архивный литературно-художественный альбом Тургенева

Владимир Путин особое внимание уделил Дому-музею Тургенева, где можно увидеть более тысячи предметов, связанных с жизнью и творчеством писателя. Туда вошли портреты Тургенева, один из которых сделан еще при его жизни, мебель и так далее.

Посетить музей может любой желающий на улице Остоженка в Москве.

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