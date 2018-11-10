Выставка "Денкмаль-Москва" состоится в ноябре 2019 года

На московском стенде выставки "Денкмаль- 2018" в Лейпциге российская столица презентовала уже выставку "Денкмаль- Москва- 2019". Замруководителя департамента исторического наследия Леонид Кондрашов напомнил собравшимся, что Москва принимает участие в этой престижной европейской выставке, традиционно проходящей в Лейпциге, буквально с самого момента ее организации - с 1994 года. Но в последние годы, когда москвичи начали особенно активно заниматься восстановлением наследия своего города, им показалось недостаточной периодичность ее проведения - раз в два года. И с 2011-года аналогичную выставку они начали организовывать у себя дома, чтобы такие профессиональные встречи в итоге проходили ежегодно.

Организаторы Лейпцигской выставки поддержали это начинание и охотно приезжают в Москву, отмечая происходящие в ней перемены. Делинэ Требэр, руководитель направления Leipziger Messe GmbH рассказала, что во время своей поездки в августе прошлого года она с удовольствием, например, посмотрела фильм "Полет над Москвой": "Хорошо, что Москва знакомит москвичей и гостей с историей своего города самыми разными способами. Ведь культурное наследие - это не только наше прошлое, но и будущее".

Роман Фадин, представитель Союза реставраторов России, сообщил, что именно в рамках "Денкваль- Москва" в прошлом году впервые состоялось соревнование молодых реставраторов. А сейчас учащиеся столичных колледжей этого профиля приехали в Германию и состязаются в мастерстве с ровесниками из Санкт- Петербурга и Лейпцига. За их работой с интересом следят и профессионалы, и все посетители выставки. Москвичи же пообещали к следующему году постараться поднять эту олимпиаду еще на более высокий международный уровень - уже идут переговоры об участии в ней молодых реставраторов Пекина и Турции.

Андрей Бабич, представитель одной из известных немецких компаний, работающих в Москве, очень ценит появление выставки "Денкмаль- Москва" за то, что производственникам она дает возможность представить профессиональному сообществу свои новые продукты - материалы и технологии, а также почувствовать заказ рынка. "В России много красивых исторических городов, - говорил он в своем выступлении. Москва, Санкт- Петербург, Казань с ее тысячелетней историей...Нужно воссоздать и сохранить их. Поэтому потребность в реставрации и реставраторах большая".

По словам же Леонида Кондрашова российская столица сумела использовать появление такой выставки у себя дома и для того, чтобы получить свежий взгляд на работу по сохранению исторического наследия в Москве. Из специалистов, приезжающих на "Денкмаль - Москва" был создан Международный экспертный совет. Правительство Москвы считается с мнением его членов - мэр города Сергей Собянин в ходе выставки считает обязательным для себя встретиться с ними лично, а затем использует высказанные ими предложения в работе городских властей. Экспертов это не может не радовать.

- Двенадцать лет назад, в 2006 году, мы обращали внимание и московских, и российских властей на необходимость сохранять не только традиционное историческое наследие в виде храмов и монастырей, но и советскую архитектуру, лучшие постройки которой скоро тоже станут памятниками. В частности, речь шла о Шуховской башне, Доме Мельникова и других. Потом долгие годы об этом ничего не было слышно, - делился Йорг Хаспель, президент Национального комитета Германии Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). - И вдруг сейчас в Лейпциг Москва привезла проект реставрации Дома Наркомфина, положившего начало конструктивизму - новому архитектурному стилю в двадцатые годы прошлого века. Оказывается, восстановление его уже идет полным ходом. Мы об этом даже не мечтали".

Побывав год назад в Москве, Йорг Хаспель поразился и изменениям, произошедшим в отношении к археологии в городе: "Для широкой публики открылось большое количество исторических подвалов. Стало доступно огромное количество находок археологов, с которыми люди могут теперь познакомиться не только в музеях, но и прямо на улицах и площадях, парках и скверах столицы. И теперь мы говорим: мы хотим так же сделать у себя в Берлине, как это сделала Москва". "Приезжайте в Москву. Будем учиться друг у друга", - обратился с приглашением к коллегам Йорг Хаспель.

Напомним, московский стенд на выставке "Денкмаль- 2018" в Лейпциге организован двумя столичными департаментами: внешнеэкономических и международных связей и исторического наследия. Вот уже третий день здесь идут дискуссии профессионалов реставрационного дела, круглые столы и мастер- классы. Сегодня же будут подведены итоги соревнования молодых реставраторов в работе с камнем, деревом и в художественной лепке.