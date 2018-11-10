И.о. главы московского ТУ Росимущества ранен неизвестными в своем доме

Бывший глава территориального управления Росимущества по Самарской области и исполняющий обязанности ТУ этого же агентства по Москве Айвар Кинжабаев ранен неизвестными.

По информации "Интерфакса", в дом чиновника, расположенный в Самарской области, вечером в субботу, 10 ноября, ворвались четверо неизвестных. По предварительной информации, они нанесли хозяину одно ножевое ранение.

"В настоящее время Кинжабаев находится в одном из медицинских учреждений Самарской области. По факту нападения проводится доследственная проверка, ведется поиск нападавших", - приводит агентство слова представителя управления МВД по региону.

В ведомстве добавили, что остальные члены семьи Кинжабаева в инциденте не пострадали.

Губернатор региона Дмитрий Азаров, по информации пресс-службы облправительства, дал необходимые поручения по расследованию преступления.

Кинжабаев руководил самарским ТУ Росимущества с апреля 2005-го по август 2018 года, после чего стал исполнять обязанности главы ТУ по столице.