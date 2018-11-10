В Дагестане грузовик насмерть сбил полицейского

В Дагестане на федеральной трассе сотрудник дорожно-патрульной службы погиб под колесами грузовика. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Дагестан, полицейский погиб при исполнении своих служебных обязанностей.

По информации пресс-службы, около часа ночи 10 ноября наряд ДПС выехал на место аварии на трассе "Кочубей-Астрахань". И в тот момент, когда сотрудники полиции оформляли происшествие, одного из них сбил проезжавший мимо грузовой автомобиль.

Никаких подробностей о личности погибшего и о виновнике трагического происшествия в ведомстве пока не дают, добавив только, что МВД по Дагестану выражает самые искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.