В Петербурге бросили "коктейль Молотова" в офис НТВ

Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в офис телекомпании НТВ в Петербурге. По информации ТАСС, инцидент на улице Академика Павлова произошел около трех часов ночи 10 ноября.

Собеседник информационного агентства рассказал, что бутылку с зажигательной смесью бросили во входную стеклянную дверь офиса телекомпании, но та отскочила и попала в припаркованную рядом машину.

Пожар увидели очевидцы и вызвали оперативные службы, однако автомобиль в результате ЧП выгорел полностью. По предварительным данным, расследование обстоятельств дела ведется под контролем ФСБ России.