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Источник: "Лента" в Петербурге могла загореться из-за короткого замыкания 10:15
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10.11.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гипермаркет в Петербурге загорелся из-за короткого замыкания

Причиной пожара в петербургском гипермаркете "Лента" могло стать короткое замыкание. Об этом рассказали в экстренных службах города.

"К возгоранию в "Ленте" могло привести короткое замыкание в электропроводке", - передает ТАСС слова источника.

Напомним, что серьезный пожар в торговом центре возник утром в субботу. Несколько минут назад стало известно об обрушении части кровли. С огнем борются 54 человека и 12 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

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