Причиной пожара в петербургском гипермаркете "Лента" могло стать короткое замыкание. Об этом рассказали в экстренных службах города.

"К возгоранию в "Ленте" могло привести короткое замыкание в электропроводке", - передает ТАСС слова источника.

Напомним, что серьезный пожар в торговом центре возник утром в субботу. Несколько минут назад стало известно об обрушении части кровли. С огнем борются 54 человека и 12 единиц техники. О пострадавших не сообщается.