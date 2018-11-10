Причиной пожара в петербургском гипермаркете "Лента" могло стать короткое замыкание. Об этом рассказали в экстренных службах города.
"К возгоранию в "Ленте" могло привести короткое замыкание в электропроводке", - передает ТАСС слова источника.
Напомним, что серьезный пожар в торговом центре возник утром в субботу. Несколько минут назад стало известно об обрушении части кровли. С огнем борются 54 человека и 12 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
Прямо сейчас горит Лента на Обводном канале в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/UtRIcICVnn— Andrey Isakov (@and_isakov) 10 ноября 2018 г.