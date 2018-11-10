Понижен ранг пожара в петербургском гипермаркете

В Петербурге пожарные продолжают бороться с огнем в здании гипермаркета "Лента" на Обводном канале. По информации ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило около 8.30 утра, а уже в 8.45 пожару был присвоен третий, повышенный номер сложности. На месте работают более 200 пожарных.

Примерно через час, в 10.02, ранг пожара был понижен до второго номера сложности. Фактически это означает, что пожар локализован, распространения огня больше нет. Как сообщают спасатели, горит обстановка торгового зала на площади 4800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

- Из здания гипермаркета спасателями эвакуировано 100 человек. Остальные люди вышли сами, - уточнили в МЧС. - Погибших и пострадавших нет.

Для обеспечения безопасности жителей близлежащих домов на месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Превышения норм содержания опасных веществ не выявлено.