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10.11.2018 18:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани СК проверяет инцидент с врачом, не выдавшим инсулин

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани региональное управление следственного комитета начало проверку по факту инцидента в одной из больниц, где врач отказал пациентке в рецепте на инсулин.

- Проводится доследственная проверка по факту размещения в соцсетях видеоролика, где врач отказывает инсулинозависимой пациентке, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Установлено, что инцидент произошел в Северской районной больнице. В настоящее время врач уволена из медицинского учреждения. Уточняются все обстоятельства инцидента и правомерность действий врача.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области
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Как ранее писала "РГ", главный врач больницы Манолис Анаников рассказал, что девушке-пациентке оказана необходимая помощь, ей выписан инсулин на три месяца.

На видеоролике, размещенном в интернете, отчетливо видно, как врач говорит пациентке, что она должна была записываться на прием, а без записи ее не примут.

- Хот ты сдохни тут, а я тебя не приму! - кричит женщина в медицинском халате врача и швыряет в пациентку медицинской картой.

По словам руководителя больницы, после произошедшего инцидента, "врач, допустившая некорректное поведение в отношении пациентки, была уволена на следующий день".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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