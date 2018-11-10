На Кубани СК проверяет инцидент с врачом, не выдавшим инсулин

На Кубани региональное управление следственного комитета начало проверку по факту инцидента в одной из больниц, где врач отказал пациентке в рецепте на инсулин.

- Проводится доследственная проверка по факту размещения в соцсетях видеоролика, где врач отказывает инсулинозависимой пациентке, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Установлено, что инцидент произошел в Северской районной больнице. В настоящее время врач уволена из медицинского учреждения. Уточняются все обстоятельства инцидента и правомерность действий врача.

Как ранее писала "РГ", главный врач больницы Манолис Анаников рассказал, что девушке-пациентке оказана необходимая помощь, ей выписан инсулин на три месяца.

На видеоролике, размещенном в интернете, отчетливо видно, как врач говорит пациентке, что она должна была записываться на прием, а без записи ее не примут.

- Хот ты сдохни тут, а я тебя не приму! - кричит женщина в медицинском халате врача и швыряет в пациентку медицинской картой.

По словам руководителя больницы, после произошедшего инцидента, "врач, допустившая некорректное поведение в отношении пациентки, была уволена на следующий день".