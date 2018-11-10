"Ростов" с "Динамо" сыграли вничью

Домашний матч ФК "Ростов" 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" закончился со счетом 0:0. Поболеть за любимые команды на стадион "Ростов-Арена" пришло более 27,5 тысяч человек.

В стартовом составе хозяев на игру с "Динамо" произошло несколько изменений. Место дисквалифицированного Паршивлюка на фланге защиты занял Шомуродов, а в центре защиты вышел Хаджикадунич.

В первом тайме мяч преимущественно держался у донской команды, но в атаке ей не хватало остроты. После перерыва "Ростов" провел несколько хороших атак, но первый опасный момент остался за гостями. Марков хорошо сыграл корпусом в штрафной, однако не попал в ворота.

У "Ростова" же хороший шанс был на 77-й минуте. Шунин спас "Динамо" после дальнего удара Скопинцева, а на добивании в пустые ворота не попал Гулиев. Концовку встречи "Ростов" провел а атаке, но счет открыт так и не был.

Урожайным же этот матч стал, пожалуй, только на желтые карточки. Предупреждения получили Ингасон, Хольмен, Марков и Евгеньев.

Хозяева набрали 24 очка и сравнялись по очкам с "Краснодаром" - команды делят 3-4 места, москвичи остались на 12-м месте, теперь у них в активе 16 баллов.