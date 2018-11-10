СК: Стрелявший в керченском колледже студент действовал в одиночку

Владислав Росляков, устроивший 17 октября стрельбу в керченском колледже, действовал в одиночку, установили следователи СК РФ.

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления, - уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. - Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку".

Напомним, что трагедия произошла 17 октября: юноша сначала устроил стрельбу, а затем взорвал в помещении колледжа бомбу. Погиб 21 человек и еще более 50 получили ранения.

Дело переквалифицировано из "Теракта" в "Убийстве двух и более лиц общеопасным способом".