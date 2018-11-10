В Ростове вандалы разгромили более 30 памятников на кладбище

На одном из кладбищ в Ростове-на-Дону разгромили более трех десятков надгробий. По этому вопиющему факту возбуждено уголовное дело.

Ранним субботним утром 10 ноября сразу несколько электронных СМИ написали о происшествии на Верхне-Гниловском кладбище в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Со ссылкой на очевидцев они сообщили, что из нескольких захоронений были выдернуты и разбросаны могильные кресты, повреждены некоторые плиты.

Орудовал ли вандал один или же в компании, теперь предстоит выяснить правоохранителям. По словам представителя пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение и повреждение имущества".

Кстати, буквально три месяца назад на одном из самых крупных донских погостов - Северном - сотрудники полиции задержали вандала, который громил надгробия. Правоохранители передали задержанного медикам, а затем его отправили в психиатрический диспансер, где, как позже выяснилось, он лечился.