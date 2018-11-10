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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Вылет ФК "Енисей" в Краснодар едва не сорвался из-за тумана

Текст: Данила Жиляев

Красноярский "Енисей" с трудом смог отправиться в Краснодар на матч 14-го тура Российской премьер-лиги после местной одноименной команды. Подопечные Дмитрия Аленичева долго не могли вылететь из-за тумана.

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Самолет с командой на борту должен был покинуть Красноярск в районе 10 утра по московскому времени. Однако пресс-служба клуба сообщила, что вылет задерживается из-за погодных условий. В итоге футболистам и штабу пришлось прождать около двух часов, прежде чем их пригласили на борт.

Отметим, что ровно по той же причине перенесена на день игра молодежных команд, которая должна была состояться завтра. Матч пройдет в Красноярске, но кубанские смогут прилететь туда лишь в воскресенье. Рейс, изначально запланированный на сегодня, был отменен из-за тумана в сибирском городе.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Енисей" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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