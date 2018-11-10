В кубанской станице Северской уволили врача поликлиники, которая отказалась выписать инсулин девушке, пришедшей на прием без предварительной записи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача центральной районной больницы Северского района Манолиса Ананикова.

Инцидент произошел восьмого ноября. На видео, размещенном в соцсетях, видно, как врач поликлиники в грубой форме отказывает пациентке, которая пришла без предварительной записи.

- Врач, допустившая некорректное поведение в отношении пациентки, была уволена на следующий день, - рассказал руководитель больницы Манолис Анаников. - Девушке оказана необходимая помощь, ей выписан инсулин на три месяца.

В региональном управлении следственного комитета корреспонденту "РГ" сообщили, что проводится доследственная проверка по факту размещения в соцсетях видеоролика, где врач отказывает инсулинозависимой пациентке.

- Установлено, что инцидент произошел в Северской районной больнице, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - В настоящее время врач уволена из медицинского учреждения. Уточняются все обстоятельства инцидента и правомерность действий врача.