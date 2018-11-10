Ректору Московской духовной академии запретили приезжать на Украину

На три года запретили въезд на Украину ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (Ермакову), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской Госпогранслужбы. Архиепископ ехал на богослужения, посвященные Дню памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии.

Почему иерарх РПЦ впал в немилость пограничников соседнего государства, в сообщении не объясняется. Госпогранслужба Украины опровергла и публикации некоторых СМИ, в которых сообщалось, что владыка Амвросий все же прилетел на Украину другим рейсом.

В своем Тelegram-канале сам он написал, что причина отказа во въезде - "откровенно надуманная". В официальном документе, который выдали ректору МДА украинские пограничники было написано, что архиепископ Амвросий не мог подтвердить цель пребывания на территории Украины. И это при том, что у священнослужителя было при себе приглашение от ректора Киевской духовной академии.

Ректор МДА попал и в базу данных сайта "Миротворец" как "противник независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".