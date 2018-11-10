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Рубрика: Спорт

Россия стала второй на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу заняла второе место на завершившемся в Дубае Межконтинентальном кубке. В финале наша команда уступила команде Ирана со счетом 2:4.

Решающим стал уже первый из трех периодов, в котором россияне уступили 0:3. После перерыва соперники забили еще по одному мячу, а в заключительном отрезке сборная России отыграла один гол, но иранцы удержали победу.

Сборная России по пляжному футболу разгромила команду США - 13:3

"Бронзу" на турнире взяла команда Бразилии, одолевшая египтян со счетом 5:3.

В прошлом году, напомним, именно бразильцы стали победителями Межконтинентального кубка, а россияне заняли четвертое место.

Спорт Футбол Пляжный футбол
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