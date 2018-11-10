Самбист Кучеренко сделал предложение невесте после проигранного боя

В боевом самбо не шутят. Схватка между москвичом Камилом Абдулазизовым и Андреем Кучеренко из Украины в весе 62 кг была упорнейшей.

Потребовалась и моментально оказанная медицинская помощь. И, как бывает в этом виде самбо, даже пролилась кровь, но Абдулазизов был сильнее. Царапина на лице кровоточила. Какие все же чувства испытывает победитель по отношению к сопернику, здорово его покорежившего? Об этом я спросил Камила, только сошедшего с ковра и еще не отдышавшегося.

- Чувства - самые нормальные, - выдохнул чемпион мира. - Я рад, что победил. И мне все равно из какой страны мой соперник. Да, здесь бились, но мы с Андреем в нормальных отношениях. И сейчас в раздевалке еще раз пожмем друг другу руки. На этот раз рукопожатие произошло даже раньше. Андрей Кучеренко задержался на ковре. Туда же поднялась и красивая девушка, отчаянно за него болевшая. Тут Андрей сразу рухнул на колени. И, взяв микрофон, обратился к красавице на русском: - Любовь моя, я не смог здесь выиграть золото. Но ты, любимая, можешь навсегда стать им. Я прошу тебя принять мое предложение стать моей женой.

Девушка это было видно, ведь такого не сыграешь, растерялась и на виду у всего зала расплакалась. Конечно, предложение было принято. А одним из первых поздравил украинского паренька с обручением на ковре Камил Абдулазизов - кто же еще.

Тренеры из Украины поведали мне, что невеста - Вика из Херсона - уже давно ездит по всем соревнованиям за Андреем, всегда его поддерживает. Но предложения - нет ожидала. Вот и расплакалась от радости.

Чемпионкой мира стала Вера Рябова в весе 52 кг. Что она делала с Мариной Жарской из Беларуси… И закончила все решительным болевым приемом. Схватка длилась недолго. Да, женщины-самбистки на ковре не шутят. А в жизни они - легкие и приятные собеседницы. А еще некоторые, как Яна Костенко, ставшая в первый день четырехкратной чемпионкой мира, в свободное время выходят на подиум. Совсем не самбистский. Яна удачно выступала в качестве безукоризненной модели.

В этот вечер помимо Абдулазизова золото завоевал Станислав Скрябин (вес 82 кг), Альсим Черноскулов вновь стал чемпионом в весе 100 кг. Это уже его шестая золотая медаль. Валентин Молдавский выиграл в боевом самбо в категории 100+кг. Представляете, что такое провести болевой прием в его весе?

Наши самбисты словно штампуют медали- десять золотых из 18 возможных после двух дней чемпионата. Однако не стоит думать, будто в мировых лидерах только наши. Но об этом в следующем репортаже.