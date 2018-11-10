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10.11.2018 16:59
Рубрика: Экономика

Сбербанк сократил 70% менеджеров из-за искусственного интеллекта

Текст: Ирина Жандарова
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Внедрение искусственного интеллекта влияет на численность сотрудников Сбербанка, особенно менеджеров среднего звена, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на ежегодной конференции Sberbank Data Science Day.

"У нас есть такая система внутри Сбербанка, которая называется Интеллектуальная система управления, внутри которой стоит движок, который каждый день обучается при принятии решений и рекомендаций", - рассказал глава банка. Он отметил, что под сокращения попали люди, занимающиеся простыми решениями. "Мы сократили примерно 70% менеджеров - больше всего страдает от этого среднее звено", - сказал он.

Сбербанк: Утечка данных сотрудников не представляет угрозы для клиентов

Большинству сотрудников, попавших под сокращение, была предоставлена возможность пройти переобучение. В итоге они выполняют другие функции. И Сбербанк, как и прежде, является их работодателем.

С начала года Сбербанк сократил штат на 14 тысяч человек. В начале текущего года Герман Греф предлагал задуматься о создании в России министерства по искусственному интеллекту.

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