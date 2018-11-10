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10.11.2018 16:43
Рубрика: Спорт

Сборная России одержала вторую победу на Кубке Карьяла

Текст: Данила Жиляев
Сборная России одержала вторую победу на финском этапе Еврохоккейтура - Кубке Карьяла. Наша национальная команда взяла верх над шведами 4:1.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Первый период прошел при небольшом преимуществе россиян, которое воплотилось в гол на экваторе встречи. Первую шайбу наша команда забросила на 31-й минуте, и ее автором стал Андрей Кузьменко - этот гол стал для него дебютным в составе сборной России.

Еще до второго перерыва подопечные Ильи Воробьева упрочили преимущество, причем сделали это в меньшинстве. Евгений Кетов взял на себя игру, прокатившись к чужим воротам от синей линии, переиграв шведского защитника и отправив шайбу в ворота.

Российские хоккеисты с победы начали выступление на Кубке Карьяла

В начале третьего периода скандинавы отыграли одну шайбу - героем эпизода стал Якуб Лялья. Но перевернуть игру "Тре крунур" не смогли: спустя пять минут тот же Кузьменко восстановил отрыв в три шайбы, а заодно оформил дубль.

Несмотря на такое отставание, шведы попытались спастись в концовке, сняв вратаря. Но, как это часто бывает, они лишь пропустили в пустые ворота: точку в матче поставил Андрей Локтионов.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу на Кубке Карьяла - ранее, напомним, наша команда победила Финляндию со счетом 3:0. А завтра наши хоккеисты сыграют со сборной Чехии, этот матч начнется в 14:30 по московскому времени.

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