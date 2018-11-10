Сербская армия провела свои самые масштабные учения

Самые масштабные учения в новейшей истории Сербии успешно завершились в субботу на территории данного балканского государства. Маневры проходили под названием "Век победителя 1918 - 2018" и были приурочены к 100-летию окончания Первой мировой войны. В них приняли участие восемь тысяч военнослужащих, сотни единиц боевой техники, в том числе и 8 самолетов МИГ-29, приобретенных в России.

Сербский лидер Александр Вучич отслеживал ход учений на полигоне "Пасулянске ливаде" в юго-восточной части страны. Здесь же он заявил: "Это происходит для отстаивания свободы и независимости государства, в целях возможности поддержания мира".

Главнокомандующий вооруженными силами также подчеркнул, что Сербия в настоящее время имеет одну из самых респектабельных и сильнейших армий в регионе.

"Я очень счастлив, уверен, что и вы. Впервые в истории Сербии мы видели восемь самолетов МИГ-29 в небе над нами, а их всего у нас 10. Никогда у нас этого не было - ни в 1990 году, к сожалению, ни в 1999 году, а, как мне кажется, мы могли бы еще успешнее защищаться после приобретения уже заказанных систем ПВО", - сказал президент Сербии.

Министр обороны Сербии Александр Вулин дал высокую оценку боеготовности войск и продемонстрированной ими боевой выучки.

"Последние учения, которые можно было бы сравнить по размеру и сложности с "Веком победителя", были "Свобода" и "Единство" в давних 1971 и 1975 годах. С тех пор и до сегодняшнего дня никто не осмеливался или не мог показать такую силу и такую организацию", - сообщил политик.

Согласно сценарию учений, вооруженные силы Сербии (100 танков М-84, 100 боевых машин пехоты, 100 различных артиллерийских и ракетных орудий, более 60 судов речной флотилии, 24 самолета и вертолета) решали сегодня различные задачи на 10 полигонах, израсходовав свыше 125 тонн боеприпасов.

Между тем, по оценкам экспертов, не случайно именно сейчас Белград решил осуществить крупнейшие военные маневры. Очевидно, что это является ответом на провокационные действия Приштины и ее покровителей из Вашингтона, приступивших в нарушение международных договоренностей к формированию полноценных Вооруженных сил Косово. При этом следует учитывать и заявления первых лиц непризнанного края, указывающих, что их будущая армия намерена бороться против терроризма и иных глобальных угроз не только в самопровозглашенной республике, но и в странах региона, включая Сербию.