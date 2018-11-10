Сергей Лавров обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны. Министры обсудили отношения двух стран после задержания бывшего австрийского военнослужащего по подозрению в шпионаже.

Кнайсль выразила надежду, что инцидент не скажется на развитии двустороннего взаимодействия.

"С российской стороны была акцентирована неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений", - заявили во внешнеполитическом ведомстве. В ходе разговора с автрийским министром Сергей Лавров подчеркнул, что взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов

Напомним, что ранее Москва заявила протест Вене в связи с ситуацией вокруг некоего экс-полковника австрийских вооруженных сил, якобы сотрудничавшего с российской разведкой.