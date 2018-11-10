Сеул и Пхеньян завершили вывод войск и оружия с 11 блок-постов ДМЗ

Сеул и Пхеньян завершили вывод войск и оружия с 11 блок-постов, расположенных в демилитаризованной зоне (ДМЗ), которая разделяет две части Корейского полуострова.

Об этом заявили в правительстве Республики Корея, подтвердив, что КНДР, по оценкам южан, также провела аналогичные действия.

"На некоторых блок-постах мы начали работы по демонтажу объектов", - добавил чиновник.

Юг и Север должны полностью ликвидировать 10 блок-постов ДМЗ, а по одному законсервируют и оставят, чтобы затем иметь возможность использовать объекты для туристических целей. Планируется, что ликвидация блок-постов закончится уже в ноябре, а до середины декабря стороны проверят и подтвердят окончание работ.

Стороны хотели сначала произвести ликвидацию сооружений путем их подрыва, но затем решили, что в целях охраны окружающей среды демонтаж будет проведен с использованием бульдозеров и экскаваторов без взрывчатки. Всего же на ДМЗ со стороны Южной Кореи есть 60 блок-постов, а Северной - 160, но выведение войск и оружия произведено только с 11.

Соседи договорились, что в дальнейшем они ликвидируют все блок-посты, оставив лишь некоторые из них в качестве туристических объектов.