Шахматы будут обязательным предметом в школах

С нового учебного года в большинстве российских школ будут введены обязательные уроки шахмат. Как сообщает пресс-служба Международного шахматного клуба, в Министерстве образования положительно оценили пример Москвы и ХМАО-Югры, где в ряде учебных заведений шахматам уже обучают.

Отмечается, в частности, что эту инициативу одобряет глава ведомства Ольга Васильева, подчеркивая, что уже существуют учебники, а также созданы рабочие программы для педагогов. Общий объем курса в первом классе составит 33 часа, а во втором, третьем и четвертых классах - 34 часа.

Президент Шахматной федерации Югры Василий Филипенко отметил, что в регионе программа реализуется успешно. Он также обратил внимание на то, что занятия шахматами положительно влияют на успеваемость и по другим предметам.

"Наша задача - познакомить ребенка с шахматами, и, если он почувствует интерес к игре, перед ним открыты кружки и секции для углубленных занятий, - сказал Филипенко. - Количество юных поклонников шахмат в Югре неуклонно возрастает. Важно, что занятия этим видом спорта отлично сказывается на успеваемости школьников в других предметах".