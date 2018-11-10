Шесть сирийских военных погибли в ходе обстрелов в провинции Хама

В Сирии правительственные войска продолжают нести потери. В результате обстрелов со стороны боевиков в провинции Хама шестеро военнослужащих погибли, пятеро были ранены.

"При обстреле населенного пункта Телль-Марак провинции Хама получили ранения двое военнослужащих вооруженных сил САР. В результате обстрела населенного пункта Хальфая провинции Хама погибло шестеро и ранено трое сирийских военнослужащих", - говорится в сообщении", - сообщил вечером в субботу, 10 ноября, Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российские военные также добавили, что за последние сутки обстрелы были зафиксированы еще в ряде населенных пунктов Хамы, а также в Латакии и Алеппо.