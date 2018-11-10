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10.11.2018 08:55
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

СМИ: Япония готова пойти на компромисс по вопросу Южных Курил

Текст: Юрий Когалов
Токио готов отказаться от претензий на два из четырех южнокурильских островов ради заключения мирного договора с Россией. Об этом пишет японская газета Mainichi.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Абэ: Япония намерена заключить мирный договор с Россией

По данным издания, премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ на предстоящей в ближайшем будущем встрече с российским лидером Владимиром Путиным (на полях саммита АСЕАН в Сингапуре) намерен обсудить перспективы заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Согласно документу, Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи японской стороне островов Хабомаи и Шикотан. При этом Кунашир и Итуруп должны были остаться советскими. Главным условием решения территориального вопроса было заключением мирного договора.

До сих пор официальный Токио придерживался позиции, что мирный договор может быть подписан только после передачи Японии всех четырех островов. Ранее Абэ уже высказывал намерение окончательно решить данный вопрос. По его словам, отношения между Россией и Японией находятся в "ненормальном состоянии": "более 70 лет не заключен мирный договор".

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Тем не менее отношения между двумя странами активно налаживаются. После визита Владимира Путина в Японию в 2016 году бывшие жители островов получили возможность навещать могилы своих предков, решается вопрос о проведении там совместной хозяйственной деятельности.

"На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях", - отметил Абэ.

Напомним, Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав СССР, а затем и России по итогам Второй мировой войны. Тем не менее Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Фото: depositphotos.com
Один из японских островов ушел под воду

Еще в середине XX века Москва рассматривала возможность передачи двух из них японской стороне после заключения мирного договора. Последующие переговоры ни к чему не привели.

В сентябре российский президент предложил Японии подписать мирный договор до конца года без предварительных условий. По мнению Путина, это способствовало бы повышению уровня доверия между странами, что привело бы к ускорению решения и территориальных проблем.

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