СМИ: Трамп обвинил прибалтийские страны в начале войны в Югославии

Президент США Дональд Трамп нанес психологическую травму лидерам Эстонии, Латвии и Литвы Керсти Кальюлайду, Раймондсу Вейонису и Дале Грибаускайте, перепутав Прибалтику с Балканами и обвинив их страны в развязывании войны в Югославии. И это при том, что супруга нынешнего хозяина Белого дома Меланья родом из бывшей Югославии. Как пишет Le Monde, воспоминаниями об этом событии, произошедшем полгода назад, президенты трех стран поделились со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Впрочем, во время того же визита в Вашингтон представителям Прибалтики досталось также "за дело", когда Трамп обвинил их в недостаточном участии в деятельности НАТО. Завершилась же встреча пожеланием, чтобы Литва, Латвия и Эстония научились понимать своего восточного соседа и поддерживать с Россией хорошие отношения.

Хотя история имела место полгода назад, французская газета решила вспомнить о ней в приуроченной к визиту Трампа во Францию серии статей, посвященных кризису в трансатлантических отношениях.