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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп обвинил прибалтийские страны в начале войны в Югославии

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп нанес психологическую травму лидерам Эстонии, Латвии и Литвы Керсти Кальюлайду, Раймондсу Вейонису и Дале Грибаускайте, перепутав Прибалтику с Балканами и обвинив их страны в развязывании войны в Югославии. И это при том, что супруга нынешнего хозяина Белого дома Меланья родом из бывшей Югославии. Как пишет Le Monde, воспоминаниями об этом событии, произошедшем полгода назад, президенты трех стран поделились со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

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Впрочем, во время того же визита в Вашингтон представителям Прибалтики досталось также "за дело", когда Трамп обвинил их в недостаточном участии в деятельности НАТО. Завершилась же встреча пожеланием, чтобы Литва, Латвия и Эстония научились понимать своего восточного соседа и поддерживать с Россией хорошие отношения.

Хотя история имела место полгода назад, французская газета решила вспомнить о ней в приуроченной к визиту Трампа во Францию серии статей, посвященных кризису в трансатлантических отношениях.

В мире США В мире Европа Франция В мире Европа Сербия В мире Европа Латвия В мире Европа Литва Дональд Трамп
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