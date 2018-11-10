"Спартак" вылетел в Уфу без Зобнина

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин не полетел в Уфу в составе "красно-белых" на матч 14-го тура РПЛ против местной одноименной команды. Об этом сообщается на официальном сайте десятикратных чемпионов России.

Причина отсутствия Романа в заявке заключается в том, что у него диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. Также не сыграет полузащитник Михаил Игнатов, получивший вызов в молодежную сборную России. Остались тренироваться на базе в Тарасовке Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Джано Ананидзе, Роман Еременко, Александр Самедов и Педро Роша. В Уфу вылетело 17 футболистов.

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано.

Матч между "Уфой" и "Спартаком" состоится в воскресенье 11 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени. Не исключено, что эта игра станет последней для спартаковцев под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. По данным СМИ, уже в понедельник будет объявлено о том, что новым наставником команды станет Олег Кононов.