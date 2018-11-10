Трампа оскорбили слова Макрона об угрозе со стороны США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова своего французского коллеги Эмманюэля Макрона, который ранее заявлял о необходимости создания европейской армии для защиты от других стран. В списке потенциальных врагов оказались и Соединенные Штаты.
"Очень оскорбительно", - написал глава Белого дома в Twitter. Он обратил внимание на финансовую сторону вопроса. "Возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую субсидируют США!", - намекнул Трамп.
Тем временем американский лидер прибыл в Париж, где примет участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В субботу Трамп встретится с Макроном, напоминает ТАСС.
President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 ноября 2018 г.