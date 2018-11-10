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10.11.2018 02:06
Рубрика: В мире

Трампа оскорбили слова Макрона об угрозе со стороны США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова своего французского коллеги Эмманюэля Макрона, который ранее заявлял о необходимости создания европейской армии для защиты от других стран. В списке потенциальных врагов оказались и Соединенные Штаты.

Трамп подтвердил полноформатную встречу с Путиным на G20

"Очень оскорбительно", - написал глава Белого дома в Twitter. Он обратил внимание на финансовую сторону вопроса. "Возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую субсидируют США!", - намекнул Трамп.

Тем временем американский лидер прибыл в Париж, где примет участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В субботу Трамп встретится с Макроном, напоминает ТАСС.

В мире США В мире Европа Франция Дональд Трамп
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