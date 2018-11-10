Туктамышева стала третьей в Японии и вышла в финал Гран-при

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не сумела одержать вторую победу на этапе текущей серии Гран-при. В Японии она стала третьей.

Накануне наша спортсменка показала лучший результат в короткой программе, попутно обновив личный рекорд. За ее спиной в нынешнем сезоне к этому моменту уже была победа на этапе в Канаде, и она заявила, что в Японии хотела бы выступить еще лучше. Однако получилось иначе. Россиянка стала лишь третьей, набрав по сумме двух прокатов 219,02 балла. А первенствовали хозяйки льда японки: лучшей стала Рика Кихира (224,31), а второе место заняла Сатоко Мияхара (219,47).

Несмотря на это, Елизавета завоевала право выступить в финале Гран-при, куда она квалифицировалась впервые в сезона-2014/15. Тогда она выиграла "золото".