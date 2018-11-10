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Рубрика: Спорт

Туктамышева стала третьей в Японии и вышла в финал Гран-при

Текст: Данила Жиляев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не сумела одержать вторую победу на этапе текущей серии Гран-при. В Японии она стала третьей.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-при Японии

Накануне наша спортсменка показала лучший результат в короткой программе, попутно обновив личный рекорд. За ее спиной в нынешнем сезоне к этому моменту уже была победа на этапе в Канаде, и она заявила, что в Японии хотела бы выступить еще лучше. Однако получилось иначе. Россиянка стала лишь третьей, набрав по сумме двух прокатов 219,02 балла. А первенствовали хозяйки льда японки: лучшей стала Рика Кихира (224,31), а второе место заняла Сатоко Мияхара (219,47).

Несмотря на это, Елизавета завоевала право выступить в финале Гран-при, куда она квалифицировалась впервые в сезона-2014/15. Тогда она выиграла "золото".

Спорт Фигурное катание
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