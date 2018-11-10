Ученые: К Земле стремительно приближается "комета смерти"

Астероид 2015 TB145, представляющий собой мертвую комету, в субботу, 11 ноября, приблизится к Земле на расстояние в 38 миллионов километров - это примерно четверть дистанции от Земли до Солнца.

Как пишет Space.com, небесное тело назвали "кометой смерти" из-за того, что по форме оно напоминает человеческий череп.

Угрозу Земле относительно небольшой 2015 TB145 (625 метров в поперечнике) не представляет, отметили специалисты. Для сравнения: величина астероида, который, как считается, уничтожил динозавров, составляла десять километров.

В следующий раз астероид 2015 TB145 сблизится с Землей не ранее 2082 года.