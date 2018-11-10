В Иране оценили влияние санкций США на экономику страны

Очередные санкции США в отношении Ирана, которые вступили в силу 5 ноября, не оказали никакого негативного влияния на экономику страны. С таким заявлением выступил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"Ноябрьские санкции США не оказали никакого влияния на иранскую экономику. В колчане американцев не осталось таких стрел, которые бы они уже не использовали против иранского народа, поэтому у них не получится предложить что-то новое", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.

По его мнению, целью жестких американских рестрикций против Ирана является лишь оказание психологического давления на власти и народ ИРИ, а заявленное стремление Вашингтона свести к нулю экспорт иранской нефти обречено на провал.

Напомним, президент США Дональд Трамп в начале мая объявил об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановлении всех ранее снятых санкций против Ирана. Первая часть ограничений была введена Вашингтоном 7 августа. Они затронули автомобилестроительный сектор ИРИ, куплю-продажу страной золота, алюминия, стали, графита и угля. Второй пакет санкций вступил в силу 5 ноября, он направлен в первую очередь против нефтяного сектора Ирана. Министерство финансов США внесло в санкционный список более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. В Вашингтоне также предупредили - тем, кто продолжит сотрудничество с лицами, компаниями и организациями ИРИ, попавшими под санкции, будут грозить вторичные санкции со стороны США.