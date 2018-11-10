В Литве испугались увеличения импорта российской гречки и пшеницы

Литва увеличила закупки пшеницы и гречки из России вместо того, чтобы закупать эти товары из "дружественных стран", заявил член партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Казис Старкявичюс, сообщает Sputnik.

По данным Литовского института аграрной экономики, с 2018 году страна закупила 14794 тонн российской гречки - в три раза больше, чем в прошлом году. И 15088 тонн пшеницы.

Поставки гречки из России в зарубежные страны растет не первый год. В 2016 году на экспорт пошло 33,5 тысяч тонн гречки, в 2017 году уже 54,3 тысяч тонн. В январе-мае 2018 года было продано на экспорт 22,4 тысяч тонн крупы. В 2018 году экспорт может увеличится из-за ослабления рубля, которое делает поставки за рубеж российской крупы привлекательнее.