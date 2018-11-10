В "вечном городе" объявили лауреатов культурного фестиваля "Русский Рим"

В легендарном Палаццо Поли, находящимся всего в двух шагах от Фонтана Треви, прошла церемония закрытия и награждения лауреатов международного культурного фестиваля "Русский Рим".

Фестивалю в этом году исполнилось два года, но за этот короткий срок он успел заявить о себе как о новой современной международной арт-площадке, которая позволяет найти дополнительные точки соприкосновения между Россией и Италией.

"В нынешнем году фестиваль проходит лишь во второй раз, но уже успел зарекомендовать себя востребованной площадкой, знакомящей взыскательную итальянскую публику с российским литературным, художественным и музыкальным наследием. И, конечно, особо важно, что этот масштабный форум объединяет всех ценителей отечественной культуры, вносящих весомый вклад в дело ее популяризации за рубежом", - отметил в приветственном письме участникам фестиваля министр культуры России Владимир Мединский.

"Наш фестиваль объединяет людей, неравнодушных к русской культуре. Мы очень рады, что проект за два года приобрел известность, признание и новых единомышленников. Все больше людей со всей Европы высказывают свое желание и намерение сотрудничать с нашим фестивалем", - подчеркнул президент фестиваля Владимир Торин.

В этом году фестиваль, который был включен в официальный календарь "русских сезонов" в Италии, проходил в течение трех дней, с 7 по 9 ноября.

В первый день культурного смотра состоялся показ фильма "Иван Тургенев. Русский Европеец", подготовленный к 200-летнему юбилею И.С. Тургенева Государственным музеем А.С. Пушкина.

"В год 200-летия Ивана Тургенева Государственный музей А.С. Пушкина снял документальный биографический фильм, который знакомит зрителя с выдающимся русским писателем, аристократом, одним из самых образованных людей своего времени, но главное - с "Послом от русской интеллигенции", который открыл русскую культуру Европе, а европейскую - России. В юбилейный год картину "Иван Тургенев. Русский европеец" увидели в 13 странах Европы в рамках одноименной художественной выставки, но особая честь представлять ее на фестивале "Русский Рим" в Италии, в стране, с которой неразрывно связана не только судьба Тургенева, но и вся история русского искусства - от Брюллова и Гоголя до Бродского", - рассказала "РГ" автор сценария фильма Анна Хрусталева.

8 ноября заслуженные артистки России Нина Шацкая и Ольга Кабо выступили в литературно-музыкальном спектакле "Пятое время года… Любовь". Основная нить спектакля - времена года, чередование сезонов. Меланхоличную осень сменяет зимняя задумчивость, ей на смену приходят игривая весна и знойное лето, и вне зависимости от течения времени, вечным, оживляющим душу чувством, всегда остается любовь! Любовь, которую великая Анна Ахматова назвала "пятым временем года". Легкие, романтические стихи и мелодии знакомы публике с детства, по фильмам, спектаклям, подчас школьной программе. Поэзия Пушкина, Есенина, Жуковского, Пастернака, Фета, Северянина, Ахмадулиной и др., которой вторят известные эстрадные, народные песни и романсы.

"Спектакль "Пятое время года. Любовь" примечателен тем, что в него входят наиболее известные стихи, песни и романсы на русском языке. Я счастлива, что благодаря фестивалю "Русский Рим" смогу познакомить итальянскую публику с моими самыми любимыми вокальными произведениями, на стихи великих Ахматовой и Цветаевой, русскими старинными романсами и народными песнями. Уверена, что и по воле судьбы, оказавшиеся в Италии наши соотечественники будут рады услышать знакомые с детства мелодии и стихи!", - отметила Нина Щацкая.

"На мой взгляд, это спектакль-праздник! Ведь в великой поэзии заключена необыкновенная энергия радости! Каждая строка остается в сердце навсегда! А когда стихам вторит музыка-рождается гармония-творчества, вдохновения, любви...", - почеркнула Ольга Кабо.

Несомненной кульминацией смотра стало объявление лауреатов фестиваля, которое по традиции состоялось в рамках торжественной церемонии в Палаццо Поли. Именно здесь почти 200 лет назад, во время пребывания в "вечном городе", княгиня Зинаида Волконская проводила первые "Русские салоны", завсегдатаями которых были писатели и художники той эпохи: Н. Гоголь, П. Вяземский, В. Жуковский, Н. Языков, И. Тургенев, К. Брюллов, А. Иванов, Стендаль, Вальтер Скотт, Дж. Ф. Купер.

В этом году премией фестиваля были отмечены выдающиеся деятели культуры, чья деятельность популяризирует русскую культуру за рубежом. Наградную статуэтку, которая представляет собой античную колонну, будто разорванную древней книгой с кириллической буквой "R" на обложке, для лауреатов специально разработал известный скульптор, народный художник России Александр Рукавишников.

В номинации "За сохранение русского культурного наследия за рубежом" была отмечена создатель и организатор центра имени Марины Цветаевой во Фрайбурге (Германия) Элизабет Шорэ. Под ее руководством регулярно проходят мероприятия, связанные с Россией в культурном и общественном аспектах.

Лауреатом в номинации "Театральное искусство" стал народный артист России, солист балета, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа, не единожды выступавший в качестве приглашенного солиста на лучших мировых площадках. Сегодня благодаря усилиям Андриса и Илзе Лиепа, возглавляемый ими благотворительный фонд имени Мариса Лиепы сосредоточен на сохранении, поддержании и развитии традиций в области культуры и хореографии. Вручая премию выдающемуся российскому танцовщику, председатель комиссии по международным делам нижней палаты итальянского парламента Марта Гранде, подчеркнула, что "для итальянцев великое русское балетное искусство по сей день является точкой отчета и важнейшим ориентиром".

"За продвижение русской культуры в мире в области музыки" премией фестиваля был награжден российский и итальянский скрипач, дирижер Сергей Крылов, который, по словам великого Мстислава Ростроповича, "входит в пятерку лучших современных скрипачей мира". В номинации "Изобразительное искусство" был отмечен всемирно известный художник, архитектор Сергей Чобан. Он является автором более 40 построек в различных городах России, Германии, Италии, многие из которых отмечены престижными международными наградами. Чобан был дважды был куратором российского павильона на Архитектурной Биеннале в Венеции (в 2010 и 2012 годы), а в 2012 году он получил первую в истории России награду на Архитектурной биеннале - специальный приз жюри.

Профессор, почетный член Российской академии художеств, лауреат премии Президента Российской Федерации Сильвия Бурини была награждена "за популяризацию русского искусства на Западе". Бурини, является куратором многочисленных выставок, посвященных современному русскому искусству, изучению которого она посвятила три десятка лет.

Премией "За продвижение русской культуры в мире в области литературы" была удостоена знаменитая российская писательница, лауреат премий "Большая книга и "Ясная Поляна" Гузель Яхина. Ее роман "Зулейха открывает глаза", который был опубликован всего три года назад, издан уже на 30 языках мира, включая итальянский.

В лучших традициях "русских салонов" церемонию органично дополнила насыщенная музыкальная программа, украшением которой стали прекрасная певица Нина Шацкая, знаменитая актриса Ольга Кабо, пианист Дмитрий Селипанов, талантливая артистка Большого театра Анастасия Захарова, молодая оперная певица Ната Павлова, виртуозный скрипач Сергей Крылов и всемирно известная пианистка Каори Матсуи.

Несмотря на очевидный успех и внимание со стороны не только российской, но и итальянской прессы, организаторы международного культурного фестиваля "Русский Рим" не намерены "почивать на лаврах". В следующем году они обещают перейти на качественно новый уровень, а также приложить максимум усилий, чтобы Рим, как и два века тому назад, вновь стал центром притяжения для российских и европейских поэтов и писателей̆, художников, архитекторов, композиторов и музыкантов.