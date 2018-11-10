Видео: Михаил Ефремов получил тортом в лицо

Популярный советский, российский актер театра, кино и телевидения Михаил Ефремов, отмечающий сегодня 55-летие, получил на юбилей своеобразный "подарок" от коллег.

Как передает РИА Новости, заслуженному артисту Российской Федерации "прилетело" в лицо тортом прямо на сцене, когда он находился в образе главного врача психиатрической больницы и комдива Чапаева в спектакле Павла Урсула по "Чапаеву и Пустоте" Виктора Пелевина.

Сделал это актер Павел Сборщиков, играющий Сердюка, который "вынес на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо".

Что вызвало смех и зрителей, и поначалу несколько опешившего Ефремова. После чего все, напоздравлявшись, вернулись к спектаклю.

Михаил Ефремов родился в 1963 году в Москве, отец - Олег Ефремов, мать - актриса "Современника" Алла Покровская, дед - режиссер Борис Покровский.

На экранах дебютировал с отцом с 1976-м, в драме "Дни хирурга Мишкина". Первая главная роль - в 78-м, в подростковой лирической комедии о первой любви "Когда я стану великаном".