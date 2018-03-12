"Современник" сделал официальное заявление по казусу с Ефремовым

Московский театр "Современник" выпустил официальное заявление по поводу специфического поведения актера Михаила Ефремова на гастролях в Самаре.

Инцидент имел место 7 марта этого года и "получил широкую огласку сначала благодаря пользователям социальных сетей, а потом и публикациям в официальной прессе".

Документ доступен на сайте театра.

Казус, воспринятый многими как непотребство, случился на спектакле "Не становись чужим", в основе которого - пьеса английского драматурга Пинтера "Возвращение домой".

Спектакль поставил Сергей Газаров. В ролях там, помимо Ефремова, заняты актеры Владислав Ветров, Иван Стебунов, Дмитрий Смолев, Илья Древнов и Елена Плаксина.

"Согласно версии, изложенной в социальных сетях", спектакль этот был практически сорван, хотя и доигран до конца. "Причина этому, по мнению пишущих, в том, что артистов не было слышно, из зала неоднократно выкрикивали, что нужно говорить громче. В ответ на это исполнитель главной роли Михаил Ефремов вступил в прямой диалог с залом", - изложено в тексте.

Произошедшее "было проанализировано" руководством "Современника". И комментарии директора театра Игоря Попова таковы: "С моей точки зрения, - говорит Попов, - главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль".

Как уточняет директор театра, премьера "Не становись чужим" состоялась в Москве в январе этого года, "то есть полтора месяца назад". "К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть".

Но это, поясняет Попов, "судя по всему, не было сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей на гастролях компании". Меж тем пьеса Пинтера и постановка Газарова осуществлены "в жанре черной комедии, а порой и гиньоля", требующих "определенной подготовки".

Кроме того, "на афише спектакля, сделанной для Самары, был размещен крупный план Михаила Ефремова в образе его персонажа Макса - очень старого человека, к тому же малосимпатичного" - таким образом театр пытался дать понять, что "ждать от спектакля появления Михаила в привычном образе веселого и обаятельного человека не стоит".

Но "этого оказалось недостаточно, и вины театра я в данном случае не отрицаю", - комментирует Попов. Предположив, что "зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое".

Также, продолжил разъяснения директор, в Самаре постановку играли на сцене оперного театра, а это - "не лучшее пространство для показа драматических спектаклей". Поскольку, как показала практика, требуется подзвучка - для того, "чтобы всему залу было слышно все, что говорят на сцене". Но, "в силу целого ряда обстоятельств", в спектакле ее не было. ("Что тоже является виной театра, которую театр признает".)

В результате, хотя каждый из участников спектакля - "профессиональный артист с большим опытом и хорошо поставленным голосом, и все они старались как можно громче подавать текст", "ни одного из них не было хорошо слышно, особенно тогда, когда, следуя поставленной режиссером мизансцене, они должны были произносить текст не напрямую в зал, а в сторону или отвернувшись от него".

Это и вызвало недовольство зрителей и их "многочисленные и не всегда доброжелательные, реплики, призывающие артистов говорить громче".

Что вскоре "сподвигло Михаила Ефремова ответить на крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса, персонажа малоприятного".

То есть, как пытается донести Попов, грубость проистекла не от актера Ефремова лично, а от его персонажа, от образа, в котором актер Ефремов в тот момент находился.

Как сообщает директор, такому опытному артисту, как Ефремов, этого, безусловно, не стоило делать. И "печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией".

"Как бы там ни было, факт остается фактом: пусть и в конфликтной ситуации, но спектакль состоялся, он был доигран до конца и значительной частью зрителей был понят", - подытоживает Попов, выражая сожаление по поводу некоторого недопонимания публикой нюансов актерского мастерства.

Заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову 54 года, он - сын актера и режиссера Олега Ефремова. Известен по сериалу "Пьяная фирма", картинам "Когда я стану великаном", "Антикиллер", "9 рота", "Охота на пиранью". Озвучил кота Матроскина в ребуте "Простоквашино".