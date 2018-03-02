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Стало известно, кто сыграет кота Матроскина в сиквеле "Простоквашино"

Новость 02.03.2018, 15:10 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Первую серию давно обещанного продолжения архипопулярной анимационной франшизы о приключениях троих из Простоквашино зрители увидят уже 1 апреля.

Об этом, передает Агентство городских новостей "Москва", журналистам рассказал директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Фото: kinopoisk.ru
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"Через месяц новая серия будет доступна всем, она будет размещена на YouTube-канале "Союзмультфильма". Она будет размещена буквально 1 апреля", - цитируется Машковцев.

Напомним: всего планируется снять тридцать новых эпизодов "Простоквашино" - по 6,5 минут каждая. Сериал продлится до 2020 года.

Ранее мы писали, что Печкина в новых эпизодах озвучит актер, режиссер и шоумен Иван Охлобыстин, легендарный музыкант и актер Гарик Сукачев озвучит пса Шарика, а актриса и телеведущая Юлия Меньшова - маму Дяди Федора.

Чуть позже председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева открыла главную интригу шоу: кота Матроскина в новых сериях озвучит Михаил Ефремов.

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