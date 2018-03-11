Появилось видео скандальной выходки Ефремова в Самаре

В интернете появилось видео с нашумевшего спектакля театра "Современник" во время гастролей в Самаре. На опубликованном "Волга Ньюс" ролике видно, как со сцены Михаил Ефремов, исполнявший одну из главных ролей, вступает в полемику со зрителями. На протяжении полутора минут он отклоняется от текста пьесы и напрямую общается с залом, не особо выбирая выражения. С его уст срываются нецензурные слова.

"Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию", - так Михаил Ефремов попытался воспитывать сделавшего ему замечание зрителя.

В итоге он так увлекся, что даже забыл текст. Зрители поддержали актера аплодисментами.

Однако позже инцидент на спектакле получил широкое обсуждение в соцсетях и СМИ.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что инцидентом занимается министерство культуры региона. Самарский Министр Сергей Филиппов, который лично присутствовал на спектакле, назвал поведение Ефремова безобразным. Он выразил надежду, что руководство "Современника" найдет способ, как извинится перед самарской публикой.

Актер Михаил Ефремов опроверг, что был на сцене в нетрезвом виде. Он сказал, что публика не поняла авторский замысел.

В театре сообщили, что проведут проверку по данному поводу, но взяли паузу до возвращения тетара с гастролей в Москву.