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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Современник" начал разбираться в скандале с актером Ефремовым

Руководство театра "Современник" начало проверку обстоятельств, которые привели к скандалу вокруг спектакля "Не становись чужим" в Самаре.

"Мы начали разбираться", - цитирует РИА Новости директора "Современника" Игоря Попова, который накануне попросил дождаться возвращения труппы с гастролей в Москву.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
Глава Самарской области ответил на выходку Ефремова

Он отметил, что уже звонил руководителям управления культуры Самарской области для получения дополнительных сведений.

"Чтобы принять взвешенное решение, необходимо в том, что случилось на гастролях, разобраться как следует, а не пользоваться сообщениями в соцсетях и слухами", - заявил Попов.

Напомним, ранее зрители пожаловались на то, что начало спектакля задержали более чем на полчаса. При этом им показалось, что актер Михаил Ефремов вышел на сцену в нетрезвом виде, из-за чего путал текст. Более того, после просьбы из зала говорить громче, известный артист якобы ответил нецензурной руганью.

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который оказался среди зрителей спектакля, назвал выходку Ефремова безобразной и заявил, что ожидает от театра извинений. Сам актер объяснил скандал тем, что спектакль оказался слишком сложным для провинциального зрителя, и заявил, что был абсолютно трезвым.

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