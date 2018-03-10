Глава Самарской области ответил на выходку Ефремова

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на скандал, связанный с выступлением актера Михаила Ефремова на самарской сцене.

В интервью радио "Говорит Москва", он сообщил, что в ситуации разбирается самарское министерство культуры.

"Зачем мне это комментировать? Ну что я буду каждого грубияна комментировать? - ответил Дмитрий Азаров. - Министр культуры есть, я знаю, что у него уже есть обращения и жалобы граждан. Он занимается этим.

Ранее министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который лично был на нашумевшем спектакле, назвал выходку Михаила Ефремова безобразной. На своей странице в соцсетях он оставил отзыв о произошедшем и выразил надежду, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой.

Общественный резонанс вызвал спектакль "Не становись чужим" московского театра "Современник", который находился с гастролями в Самаре. Одну из главных ролей в нем сыграл Михаил Ефремов. Зрители решили, что он вышел на сцену нетрезвым и допустил нецензурные выражения в адрес публики.

Позже актер объяснил журналистам, что был трезв, а самарские зрители просто не поняли задумку автора.