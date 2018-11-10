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Рубрика: Культура

Выставка ко дню рождения автора Незнайки откроется в Москве

Текст: Татьяна Соловьева
13 ноября Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля открывает выставку "Приключения Незнайки, или Жизнь Николая Носова", приуроченную к 110-летию писателя.
Фото: Мультики студии Союзмультфильм/ youtube.com Фото: Мультики студии Союзмультфильм/ youtube.com
Фото: Мультики студии Союзмультфильм/ youtube.com

Сколько бы произведений самых разных жанров ни написал за свою жизнь Николай Носов, в массовом сознании он остается прежде всего создателем трилогии о Незнайке. Другие его романы и повести, пьесы, рассказы и уж тем более филологические работы известны гораздо меньше. Но "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в Солнечном городе" и "Незнайка на Луне" давно вошли в золотой фонд детской литературы и стали основой художественных и мультипликационных фильмов. Сам писатель в разговоре со Станиславом Рассадиным как-то признался, что в детстве на него большое впечатление произвела сказка Анны Хвольсон "Государство малюток: приключения Мурзилки и лесных человечков". Сказку эту Хвольсон написала, взяв за основу картинки из популярных американских комиксов Палмера Кокса о маленьких домовых - брауни. Она превратила в связную историю короткие стихотворные подписи под иллюстрациями и создала образ Мурзилки, именем которого впоследствии назовут детский журнал, в котором преимущественно и будет печататься Носов. Кстати, имя главного героя для своей будущей трилогии Носов тоже позаимствовал у Хвольсон (Незнайкой зовут одного из второстепенных персонажей в ее истории) и, говоря языком современных сериалов, создал своеобразный спин-офф, сюжетное ответвление ее истории.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Трилогии о Незнайке посвящен первый зал выставки в Доме И.С. Остроухова. Здесь собраны первые издания повестей, начиная с журнальных публикаций, в том числе журнал "Барвинок" за февраль 1953 года, где было напечатано начало сказки "Приключения Незнайки и его товарищей" на русском и украинском языках, и "Юность" за август 1958 года, в котором впервые вышла повесть "Незнайка в Солнечном городе" с иллюстрациями Иосифа Оффенгендена. Представленные на выставке рисунки Алексея Лаптева, Генриха Валька, Леонида Владимирского сопровождаются цитатами об устройстве жизни в Цветочном и Солнечном городах и на Луне, порой весьма злободневными и острыми: "Незнайка спросил, почему лунные астрономы или лунологи до сих пор не построили летательного аппарата, способного достичь внешней оболочки Луны. Мемега сказал, что постройка такого аппарата обошлась бы слишком дорого, в то время как у лунных ученых нет денег. Деньги имеются лишь у богачей, но никакой богач не согласится затратить средства на дело, которое не сулит больших барышей".

Здесь же можно увидеть первые книжные издания - "Незнайка и его друзья" (1954) и "Незнайка в Солнечном городе" (1958) со ставшими теперь каноническими иллюстрациями Лаптева. "Таким же эталонным считается образ Незнайки, созданный Генрихом Вальком и знакомый нам по последней части трилогии "Незнайка на Луне". Кроме тридцати оригинальных работ к этой книге на выставке представлены выполненные пером малоизвестные рисунки к пьесе "Незнайка-путешественник”", - рассказывает куратор Наталья Реброва

Название выставки проводит параллель между писателем и героем, предлагает внимательней взглянуть на веселого любознательного коротышку и увидеть за ним образ автора.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
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Во втором выставочном зале собраны экспонаты, посвященные другим литературным героям Николая Носова и его работе над текстами: авторами выставки воссоздан фрагмент рабочего кабинета со столом, печатной машинкой и рукописями. Здесь же - серия из двенадцати фотографий, сделанных сыном писателя Петром Носовым - мастером жанровой и репортажной съемки. На экране демонстрируются мультфильмы, созданные на основе произведений Носова, и документальный фильм "Писатели нашего детства. Не только о Незнайке. Николай Носов".

По словам Натальи Ребровой, "эта выставка - об очень современном писателе, во многом предвосхитившем время, предсказавшем реалии нашей действительности и как никто другой раскрывшем внутренний мир ребёнка на всех этапах его взросления".

Выставка работает с 13 ноября 2018 по 10 февраля 2019 года.

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