Забияко и Энберт выиграли японский этап Гран-при по фигурному катанию

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали победителями этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Японии в состязаниях спортивных пар. Благодаря этому успеху они завоевали право выступить в финале Гран-при.

Накануне наш дуэт стал лучшим в короткой программе, а сегодня россияне успешно выступили с произвольной программе, по сумме двух прокатов набрав 214,14 балла и заняв первое место. Отметим, что они были лучшими и на предыдущем этапе, который состоялся в Хельсинки. Таким образом, Забияко и Энберт впервые с сезона-2016/17 выступят в финале.

"Ребята выполнили программу-минимум на сезон, одержали победу на двух этапах Гран-при и отобрались в финальную часть, которая пройдет в Ванкувере в начале декабря. На этой неделе они катались значительно увереннее, чем в Финляндии, очень чисто исполнили свою произвольную программу, - прокомментировал выступление дуэта известный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, чьи слова приводит ТАСС. - Сегодня Забияко и Энберт выступили выше всяких похвал. При этом ребятам еще есть куда расти, прибавлять в произвольной программе. Лидерами по всем статьям еще являются французы, и российским парам просто необходимо их догонять".