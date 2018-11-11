Сегодня лучшие представители экономического сообщества соберутся в Колонном зале Дома Союзов.

Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания России проводит одно из важнейших ежегодных мероприятий в рамках главного профессионального праздника "День экономиста" - Всероссийское экономическое cобрание. День экономиста отмечается в дату основания ВЭО России.

Участники дискуссии обсудят на пленарном заседании ряд ключевых вопросов. Например, как обеспечить прорыв в российской экономике и какие драйверы социально-экономического подъема сейчас есть у страны. Еще одной важной темой будут перспективные точки роста и стимулирование инвестиционной активности бизнеса, развитие "частной инициативы".

Все большее значение для экономики и экономистов страны приобретает постулат "Россия для людей". Во главу угла ставится развитие человеческого капитала. В этой связи одной из целевых задач становится обеспечение экономического роста в регионах России: обеспечение долгосрочного сбалансированного пространственного развития России. Специалисты понимают, что без преодоления этой ступени будет сложно определить место России в современном мировом экономическом порядке.

Главное на Собрании этого года - изучение предложений, которые выдвинуло экспертное сообщество после объявления экономической части Послания президента России Федеральному Собранию РФ и указа президента России от 7 мая 2018 года. Собравшиеся эксперты постараются определить наиболее рациональные способы обеспечения реализации поставленных целей и задач и консолидировать усилия в решении задач модернизации российской экономики.

В рамках Собрания пройдут историко-экономическая выставка, пленарное заседание на тему "Российская экономика: стратегия прорыва" и церемония награждения Общероссийской Высшей общественной экономической премией "Экономист года".

Участники Собрания - члены Президиума и Правления ВЭО России, члены Научно-экспертного совета Совета Федерации ФС РФ, ведущие ученые и эксперты, специалисты научных центров Секции экономики РАН, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, администраций субъектов РФ, представители образовательного сообщества России, ведущих экономических вузов страны, деловых кругов, предпринимательских общественных объединений, молодежных организаций. Общее число участников - более тысячи человек.

Официальный партнер Всероссийского экономического собрания - "Российская газета", генеральный информационный партнер - ТАСС. Информационные партнеры - Общественное телевидение России (ОТР), еженедельник "Экономика и жизнь".