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11.11.2018 19:02
Рубрика: Общество

Сбор в Благородном собрании

12 ноября российcкое экономическое сообщество отмечает свой профессиональный праздник
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск №7716 (253)
Сегодня лучшие представители экономического сообщества соберутся в Колонном зале Дома Союзов.
Дом Благородного собрания (дом Союзов) ровесник вольного экономического общества. И передан был Благородному собранию рескриптом Екатерины II. Фото: РИА Новости www.ria.ru Дом Благородного собрания (дом Союзов) ровесник вольного экономического общества. И передан был Благородному собранию рескриптом Екатерины II. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Дом Благородного собрания (дом Союзов) ровесник вольного экономического общества. И передан был Благородному собранию рескриптом Екатерины II. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания России проводит одно из важнейших ежегодных мероприятий в рамках главного профессионального праздника "День экономиста" - Всероссийское экономическое cобрание. День экономиста отмечается в дату основания ВЭО России.

Участники дискуссии обсудят на пленарном заседании ряд ключевых вопросов. Например, как обеспечить прорыв в российской экономике и какие драйверы социально-экономического подъема сейчас есть у страны. Еще одной важной темой будут перспективные точки роста и стимулирование инвестиционной активности бизнеса, развитие "частной инициативы".

Фото: REUTERS
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Все большее значение для экономики и экономистов страны приобретает постулат "Россия для людей". Во главу угла ставится развитие человеческого капитала. В этой связи одной из целевых задач становится обеспечение экономического роста в регионах России: обеспечение долгосрочного сбалансированного пространственного развития России. Специалисты понимают, что без преодоления этой ступени будет сложно определить место России в современном мировом экономическом порядке.

Главное на Собрании этого года - изучение предложений, которые выдвинуло экспертное сообщество после объявления экономической части Послания президента России Федеральному Собранию РФ и указа президента России от 7 мая 2018 года. Собравшиеся эксперты постараются определить наиболее рациональные способы обеспечения реализации поставленных целей и задач и консолидировать усилия в решении задач модернизации российской экономики.

В рамках Собрания пройдут историко-экономическая выставка, пленарное заседание на тему "Российская экономика: стратегия прорыва" и церемония награждения Общероссийской Высшей общественной экономической премией "Экономист года".

Участники Собрания - члены Президиума и Правления ВЭО России, члены Научно-экспертного совета Совета Федерации ФС РФ, ведущие ученые и эксперты, специалисты научных центров Секции экономики РАН, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, администраций субъектов РФ, представители образовательного сообщества России, ведущих экономических вузов страны, деловых кругов, предпринимательских общественных объединений, молодежных организаций. Общее число участников - более тысячи человек.

Чего не хватает официальным сценариям развития экономики

Официальный партнер Всероссийского экономического собрания - "Российская газета", генеральный информационный партнер - ТАСС. Информационные партнеры - Общественное телевидение России (ОТР), еженедельник "Экономика и жизнь".

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