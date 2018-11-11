Власти США задержали и допросили российского журналиста Александра Малькевича в международном аэропорту Вашингтона. Малькевич, который также занимает должность первого зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, находился в США в качестве наблюдателя на выборах губернатора в штате Мэриленд.

Агенты ФБР несколько часов допрашивали его о приписываемом России влиянии на выборы в США и скопировали всю информацию с электронных носителей, который были у него с собой. После этого журналиста отпустили, предъявив требование зарегистрировать возглавляемый им информационный ресурс USA Really в качестве иностранного агента в США. В МИД России выразили "самую серьезную озабоченность" этим инцидентом, назвав его очередным эпизодом "кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США". В Москве отметили, что требование было предъявлено "чуть ли не под дулом пистолета". "Как в истории с телеканалом RT (который ранее по требованию властей США зарегистрировался в качестве иноагента. - "РГ"), официальный Вашингтон старается помешать донесению объективной информации о событиях в мире и самих США до американской общественности", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД потребовали прекратить "гонения на российских журналистов" и посоветовали США задуматься о том, в каком свете такие действия против работников прессы выставляют американскую демократию. Кроме того, на Смоленской площади указали, что, судя по тематике допроса, "просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России". В заявлении МИД выражена надежда на то, что "в Вашингтоне осознают недопустимость дальнейшего расшатывания отношений между странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре". А посольство РФ в Вашингтоне рекомендовало подвергшимся задержанию российским гражданам "сразу требовать связи" с дипломатами.