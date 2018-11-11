Ответы на большие вызовы для России будут обсуждаться на открывающемся 13 ноября Общем собрании Российской академии наук. В чем главная особенность форума? Об "РГ" рассказал президент РАН Александр Сергеев.

Александр Сергеев: Речь пойдет о семи приоритетных направлениях научно-технологического развития России, утвержденных ее руководством. Их реализация позволит стране совершить рывок, выйти на принципиально новый уровень развития, войти в пятерку ведущих экономик мира, что предусмотрено в майском указе президента России.

Планы очень амбициозные. Но сколько уже написано прекрасных документов, стратегий, проектов, но, к сожалению, большая часть задумок так и остается на бумаге. Одна из причин в том, что нет четкого, прописанного до запятой механизма реализации. Каков он будет в данном случае?

Александр Сергеев: По большому счету главная цель приоритетных направлений - внедрение достижений науки в экономику. Даже во времена СССР это был "больной" вопрос, хотя им занимались государство, Госплан и ГКНТ. А когда мы "прыгнули" в капитализм, то были уверены, что рынок быстро все расставит по своим местам, что система инноваций самоорганизуется. Но оказалось, что и в капитализме она вот так автоматически не работает. Чтобы процесс запустить, превратить научные разработки в инновации, от государства требуется немало усилий.

Созданную в США инновационную систему называют более важным достижением XX века, чем даже полет на Луну.

Александр Сергеев: И у нас такие попытки делались неоднократно. Наверняка помните, как слово "инновации" стало модным, его повторяли, где надо и не надо. Прошло уже много лет, и мы разводим руками: что-то с нашими инновациями происходит не то.

Реализация семи приоритетов, по сути, это новая попытка. По каждому создан межведомственный совет, куда кроме ученых РАН вошли представители бизнеса, вузов, разных ветвей власти. Советы должны сформировать сквозные цепочки: фундаментальная наука - НИОКР - прототип - производство - рынок. Во главе каждого совета ученый из академии, я возглавляю Координационный совет. Такое доверие со стороны руководства страны академия получила впервые за многие годы. Конечно, это и интереснейшая задача, и огромная ответственность.

Но это принципиально новая работа для академии. Ведь руководство РАН всегда подчеркивало, что ее задача генерировать новые знания, что она отвечает за фундаментальные исследования, а заказчик пусть приходит и выбирает, что ему требуется. Теперь вам придется думать о внедрении, строить цепочки с десятком самых разных организаций, где свои правила игры. Думаю, немало найдется тех, кто, надеюсь, со здоровым любопытством будет наблюдать, справитесь ли… Но фундаментальные исследования никто не отменял… Хватит сил?

Александр Сергеев: Скажу сразу: если кто-то ждет, что вот сейчас на Общем собрании выйдут ученые и представят множество сквозных цепочек, то он глубоко заблуждается. Задача межведомственных советов как раз в том, чтобы искать такие цепочки сообща, искать заинтересованных исполнителей, всячески их стимулировать.

Когда вы спрашиваете о механизме реализации приоритетов, чтобы они не остались на бумаге, важно подчеркнуть важнейший момент. Если изобразить движение по инновационной цепочке слева направо, то постановка задачи должна быть справа. Задачу науке должен ставить бизнес. Что ему надо от науки для выхода на рынок? Кроме того, это может быть и социальный заказ государства, и заказ различных министерств и ведомств. Но подчеркиваю, заказ! Заказ с гарантией внедрения, если технология будет продемонстрирована. Уверен, такой подход позволит наконец создать в стране эффективную инновационную систему.

Что касается фундаментальных исследований, то, конечно, они остаются главным приоритетом академии. Мы должны предлагать задел на будущее, прорывные разработки, которые могут стать основой для развития новых рынков. Нам необходимо правильно представить бизнесу суть прорывов, как ими можно воспользоваться. Но повторяю: заказ на то, в каком виде этот "прорыв" может быть интересен рынку, должен идти от бизнеса. Так, кстати, инновационные системы работают во всем мире.

Каковы критерии, что приоритеты эффективно реализуются? Что наконец началось внедрение высоких технологий?

Александр Сергеев: Конечно, в первую очередь, это появление успешных проектов. Но есть более объективный интегральный показатель: увеличение денег, которые бизнес вкладывает в науку. Сегодня это около 20 процентов, остальное - доля государства. В ведущих странах все равно наоборот, скажем, в США соотношение 80-20, в Европе 60-40, близок к нему и Китай. Нам надо переворачивать пирамиду. Считаю, что это самый объективный индикатор реализации приоритетов. И если увидим, что доля бизнеса растет, значит, мы на верном пути.

Реализация приоритетов позволит России войти в пятерку ведущих экономик мира

В последнее время наш бизнес в этом отношении, говоря образно, оживляется, у него появился интерес к науке. Его представители будут участвовать в работе Общего собрания. По каждому из семи направлений нам совместно удалось выстроить несколько сквозных цепочек, и эти положительные примеры будут продемонстрированы. На них мы покажем, как можно выстраивать отношения между разными организациями. Предстоит обсудить первые плюсы и минусы, выработать оптимальную модель взаимодействия, механизм функционирования этих цепочек.

Расскажите более конкретно о некоторых проектах.

Александр Сергеев: К примеру, минприроды и МЧС заинтересованы в создании всепогодной геоинформационной системы на основе дистанционного зондирования Земли. Кто-то скажет, а зачем? Ведь уже есть "Гугл", другие системы, которые дают разные картинки планеты. Но они не оперативны, сняты в хорошую солнечную погоду, когда все замечательно видно. Но если что надо иметь карты по крайней мере раз в сутки с пространственным разрешением около одного метра. Потребителей такой информации помимо МЧС огромное множество, скажем, в сельском хозяйстве, в транспорте, в управлении территориями. Мы говорим, что нам нужны всепогодные данные, а если облака? Оптика ничего не видит, значит, нужна информация в других диапазонах длин волн, скажем, в СВЧ-диапазоне. А это уже совсем другая техника, радары на спутниках с длительным сроком службы, солнечные батареи для их питания и т.д. Так выстраивается цепочка всепогодной геоинформационной системы.

Другой пример. Только что Европейский парламент принял решение о полном запрете пластиковой тары с 2021 года. Думаю, что это не минует и нас. А у нас в ретейле почти вся тара пластиковая. Напомню, что ретейл - это почти 15 процентов ВВП страны. И российский бизнес уже забеспокоился, ему нужна биоразлагаемая тара на органической основе, иначе он потеряет огромный рынок. Это очень интересная задача для сельскохозяйственной и биохимической науки, и мы готовы за нее взяться. В области медицины будет обсуждаться, в частности, роботизация в хирургии. Уже очевидно, что за ней будущее. Ведь робот может более точно и аккуратно, чем хирург, провести операции на многих органах. Мы готовы включиться в эту работу.

Одно ваших первых предложений на посту президента РАН было привлечение сырьевого бизнеса для создания фонда по финансированию приборной базы науки. Что-то удалось сделать?

Александр Сергеев: В нацпроекте "Наука" записано, что за шесть лет на 50 процентов должна обновиться приборная база ведущих научных организаций. То есть государство готово вложиться, но очевидно, что запланированных денег для быстрого решения проблемы недостаточно. С крупными компаниями мы обсуждаем, как создать фонд развития науки. О деталях пока говорить рано, но важно, что такая заинтересованность у наших партнеров есть.

Справка "РГ"

Приоритетные направления научно-технологического развития России

1. Переход к эколочески чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработке углеводородов, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии.

2. Переход к цифровым, интеллектуальным, производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

3. Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.

4. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства.

5. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов, прежде всего антибактериальных.

6. Связанность территории РФ за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, занятия лидерских позиций в создании международных транспортно-логических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.

7. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и переработка сельхозпродукции, создание безопасных и качественных, в том силе фукциональных продуктов питания.