Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин провел последний матч в карьере. Проводы игрока из большого спорта состоялись в матче заключительного тура чемпионата Казахстана, где "Кайрат" Аршавина встречался с карагандинским "Шахтером".

Аршавин играл за "Кайрат" с 2016 года, проведя за это время за команду более 100 матчей, забив 30 мячей и сделав 37 результативных передач. Несколько дней назад в интервью клубной пресс-службе он признался, что, завершив выступления за "Кайрат", он не собирается искать себе новую команду.

Таким образом, игра с "Шахтером" стала последней в карьере 37-летнего футболиста. Он вышел на поле на замену на 50-й минуте и доиграл до финального свистка. Матч завершился со счетом 0:0, трибуны приветствовали Аршавина продолжительными овациями. "Кайрат" по итогам чемпионата занял второе место. Российский футболист покидает команду по истечении срока контракта.