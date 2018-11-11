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11.11.2018 14:58
Рубрика: Спорт

Аршавин провел последний матч в карьере

Текст: Данила Жиляев

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин провел последний матч в карьере. Проводы игрока из большого спорта состоялись в матче заключительного тура чемпионата Казахстана, где "Кайрат" Аршавина встречался с карагандинским "Шахтером".

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

Аршавин играл за "Кайрат" с 2016 года, проведя за это время за команду более 100 матчей, забив 30 мячей и сделав 37 результативных передач. Несколько дней назад в интервью клубной пресс-службе он признался, что, завершив выступления за "Кайрат", он не собирается искать себе новую команду.

Таким образом, игра с "Шахтером" стала последней в карьере 37-летнего футболиста. Он вышел на поле на замену на 50-й минуте и доиграл до финального свистка. Матч завершился со счетом 0:0, трибуны приветствовали Аршавина продолжительными овациями. "Кайрат" по итогам чемпионата занял второе место. Российский футболист покидает команду по истечении срока контракта.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Игроки и тренеры Андрей Аршавин
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