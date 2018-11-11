"Барселона" уступила "Бетису", несмотря на возвращение Месси

"Барселона" не сумела продлить победную серию в чемпионате Испании. На своем поле "сине-гранатовые" неожиданно и результативно уступили середняку "Бетису" - 3:4.

Уже к перерыву гости вели 2:0 - отличились Эктор Фирпо и Хоакин Санчес. Стоит заметить, что в составе "Барсы" на поле вышел Лионель Месси, восстановившийся после перелома руки. Но в первом тайме толку от его действий было немного.

Во второй половине встречи хозяева сумели отквитать один мяч, и сделал это именно Месси, реализовав пенальти. Однако затем Джованни Ло Чельсо вновь увеличил преимущество "Бетиса" до двух мячей. "Блауграна" забила опять - теперь это сделал Луис Суарес. Но и на его мяч гости ответили голом, автором которого стал Серхио Каналес.

Уже в добавленные время Месси оформил дубль, сократил разрыв до минимального, но вырвать ничью хозяева не успевали. "Барса" проиграла, и хотя, несмотря на это, сохранила лидерство в Примере, ее отрыв от идущей второй "Севильи" составляет лишь одно очко.